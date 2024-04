Die Toten Hosen kündigen neues Live-Album an

Auch wenn die Düsseldorfer Punk–Band Die Toten Hosen ihre Songs zumeist in deutscher Sprache auf die Bühne bringt, verfügt sie über eine erstaunlich grosse Fangemeinde in Südamerika, speziell in Argentinien. Wann immer es die Band in eine der argentinischen Metropolen verschlägt, füllen tausende Menschen die Konzert–Arenen. Im Jahr 2022 jährte sich der erste Auftritt der Band in dem südamerikanischen Land zum 30. Mal, gefeiert wurde dieses Jubiläum mit mehreren Konzerten in der Hauptstadt Buenos Aires und einer weiteren Show in der Universitätsstadt Tandil.