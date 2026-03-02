Die Toten Hosen veröffentlichen im Mai ihr letztes Studioalbum

Freund und Fotograf Andreas Gursky gestaltete das Cover

Das letzte Studioalbum der Band um Frontmann Campino (63) liegt neun Jahre zurück: 2017 erschien «Laune der Natur». Nun soll es noch einmal neue Songs geben. «Einer hat im Proberaum geschrien: ‹Lasst uns ein letztes Album machen!›. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung gross», wird Campino in einer Pressemitteilung zitiert. «Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schiessen und rauszuhauen, was geht.»