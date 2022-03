Die Toten Hosen veröffentlichen neue Musik zum Bandjubiläum

Für den Sommer 2022 ist zudem noch eine grosse Jubiläums-Tournee geplant. Derzeit ist der erste Termin für den 10. Juni in Köln angesetzt. Weitere Konzerte steigen unter anderem in Rostock, München, Düsseldorf, Wien, Hamburg, Stuttgart, Zürich, Berlin und Bremen. Der derzeit letzte Stopp auf der «Alles aus Liebe - 40 Jahre Die Toten Hosen»-Tour ist für den 10. September in Minden geplant.