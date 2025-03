«Die Toten von Salzburg»: Warum sind Austro-Krimis so beliebt?

Ein schönes Alpenpanorama, eine Leiche und zwei Ermittler, die sich zwischen österreichischem Schmäh und bayerischer Direktheit nicht immer grün sind – diese Erfolgsformel hat auch die neue Episode der Krimireihe «Die Toten von Salzburg» zu bieten. Am heutigen Mittwoch zeigt das ZDF mit «Mord in bester Lage» den elften Film der Reihe, der das österreichisch–deutsche Ermittler–Duo Irene Russmeyer und Hubert Mur tief in die Salzburger Immobilienwelt führt. Grund für die Ermittlungen ist ein geheimnisvoller Mord an einer Maklerin.