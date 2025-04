«Die Tribute von Panem» kommt zurück: Neue Details zum nächsten Teil

Auf der CinemaCon in Las Vegas sind neue Details zum mit Spannung erwarteten nächsten Teil der «Hunger Games»–Filmreihe, zu Deutsch «Die Tribute von Panem» veröffentlicht worden. Unter anderem der anvisierte Filmstart: Der neue Blockbuster mit dem englischen Titel «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» soll demnach am 20. November 2026 in die Kinos kommen.