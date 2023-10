Die ungewöhnliche Ehe von Will Smith und Jada Pinkett Smith

Sie können nicht mit, aber irgendwie auch nicht ohne einander: So lässt sich wohl am besten die Beziehung von Schauspieler Will Smith (55) und Talkshow–Gastgeberin Jada Pinkett Smith (52) beschreiben. Seit fast 30 Jahren bilden sie eines der Hollywood–Powerpaare, gaben sich auf den roten Teppichen stets als starke Einheit und schwärmten in den höchsten Tönen vom jeweils anderen. Doch immer wieder machten auch Krisengerüchte die Runde, von offener Ehe war die Rede und von Affären. Dass sie aber bereits seit 2016 getrennt sind, wie Jada Pinkett Smith jetzt enthüllte, kam dann doch überraschend. So offen das Paar auch über seine Ehe gesprochen hat, so wenig wollten sie sich beim Scheitern anscheinend in die Karten gucken lassen. Ein Blick auf die ungewöhnliche Ehe, die zwischen temperamentvoll, verständnisvoll und ziemlich kompliziert schwankt...