Die unheimlichen Wesen erobern die Erde: «Alien: Earth» startet

«Alien: Earth» startet ab dem 13. August 2025 bei Disney+, die Staffel umfasst acht Folgen. Wer zu dieser Zeit noch im Sommerurlaub ist, kann im Standard– und Premium–Abo die Folgen auch downloaden und offline ansehen. Das gilt natürlich auch für andere Sommer–Neustarts wie die Dramaserie «The Twisted Tale of Amanda Knox». Die Miniserie startet genau eine Woche nach «Alien: Earth» am 20. August bei Disney+. Sie ist inspiriert von der wahren Geschichte von Amanda Knox (38), die zu Unrecht für den tragischen Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt wurde.