«Die Verräter»: Das sind die Promis der dritten Staffel

Moderatorin Sonja Zietlow ist wieder mit dabei

Wann die neue Staffel von «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» an den Start geht, will der Sender in Kürze bekannt geben. Bekannt ist bereits, dass parallel zum Sendestart bei RTL auf RTL+ die ersten beiden Folgen verfügbar sind, danach gibt es die neue Folge immer eine Woche vor der TV–Ausstrahlung.