«Die Verräter»: Ist Cathy Hummels in der neuen Staffel dabei?

Wenn die RTL–Show «Die Verräter» in eine neue Staffel geht, könnte angeblich Cathy Hummels (37) mit dabei sein. Die «Bild»–Zeitung spekuliert, dass die Moderatorin einer der Stars der vierten Staffel sei. Die 37–Jährige ist aber nicht der einzige Promi, um den es Gerüchte in Zusammenhang mit der Sendung gibt. Laut «Bild» könnte Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) ebenfalls mit von der Partie sein. Und auch Einrichtungsexpertin Tine Wittler (52), bekannt aus der Show «Einsatz in 4 Wänden», könnte in der neuen «Die Verräter»–Staffel ihr Comeback geben, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten.