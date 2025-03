«Die Verräter»: Starttermin für die neue Staffel steht fest

Das sind die bisherigen Gewinner

Erst im November 2024 ging die zweite Staffel «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» zu Ende. Am Schluss konnten sich Reality–TV–Star Jessica Haller (34) und Tänzerin Oana Nechiti (37) als Verräterinnen durchsetzen und 27.500 Euro bejubeln. In Staffel eins sicherte sich 2023 Sängerin Anna–Carina Woitschack (32) zusammen mit ihrem Schlagerkollegen Vincent Gross (28) den Silberschatz in Höhe von 46.500 Euro.