«Die Verteidigerin: Der Fall Nicola»: Überzeugt auch der zweite Fall?

Eine Frau geht morgens mit ihrem Hund in den Wald – und kommt danach nicht an ihrem Arbeitsplatz an. Was nach einem klassischen Krimi–Auftakt klingt, entwickelt sich in «Die Verteidigerin: Der Fall Nicola» zu einem vielschichtigen Drama über Verzweiflung, Medienwahn und die Abgründe des Internets. Am 14. Januar zeigt Das Erste den zweiten Einsatz von Andrea Sawatzki (62) als Freiburger Anwältin Lou Caspari.