«Die Verteidigerin»: Erster Fall mit Andrea Sawatzki ist im Kasten

Der erste Fall nimmt eine bedrohliche Wendung

In der kommenden Reihe «Die Verteidigerin» ist Sawatzki als Anwältin in Freiburg und im Schwarzwald im Einsatz. Zusammen mit ihrem Anwaltskollegen Roland Bernard, gespielt von Thomas Limpinsel (59), führt sie in der Stadt in Baden–Württemberg eine Anwaltskanzlei.