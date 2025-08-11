«Die Verurteilten» und mehr: Kinoflops, die zu Kultfilmen wurden

Der Legende nach wusste das Filmstudio 20th Century Fox überhaupt nicht, wie es Finchers Werk mit Edward Norton (55) und Brad Pitt (61) in den Hauptrollen vermarkten sollte. Auf die Kampfszenen fokussierte Werbespots liefen etwa während Wrestling–Übertragungen, wodurch beim Publikum der Eindruck entstanden sein mag, es handele sich um einen reinen Actionfilm. Erst der Heimkinomarkt mit über sechs Millionen verkauften DVDs und VHS–Kassetten brachte hier – wie bei «Die Verurteilten» – die Wende.