«Die Wannseekonferenz»: Kaltblütige Beratung über einen Völkermord

«Ich habe über Wochen viele Dokumentationen angeschaut, um die Täterperspektive verstehen und als Schauspieler einnehmen zu können», so Philipp Hochmair. «Verstehen heisst aber in dem Fall ganz klar nicht verzeihen», fügte er hinzu. Rein schauspielerisch habe er versucht, sich in die 1930er-Jahre hineinzuversetzen. «Wie konnte es passieren, dass humanistisch gebildete Menschen wie Heydrich andere Menschen systematisch ausrotten wollten», so Hochmair. Und er gab zu: «Es wurde zu einer psychischen Belastung, diese abartige menschenverachtende Sprache zu lernen und so zu verkörpern, als wären das meine persönlichen Gedanken.» Wie extrem der Dreh war, fasst der Schauspieler so zusammen: «Zwei Monate Textlernen, zwei Monate Dreharbeiten und zwei Monate, um das alles wieder aus dem Kopf rauszubekommen. Das habe ich so noch nie erlebt.»