Die Wiesn geht los: Die besten Anti-Kater-Mittel fürs Oktoberfest

Am heutigen 21. September geht das diesjährige Oktoberfest los: Auf der Theresienwiese in München wird dann 16 Tage lang wieder ausgelassen getanzt, geschunkelt und die ein oder andere Mass Bier getrunken. Meist zeigen sich die Konsequenzen gleich am nächsten Morgen in Form von Übelkeit oder Kopfschmerzen. Aber das muss nicht sein: Diese Tipps helfen, den Wiesn–Besuch ganz ohne Kater zu überstehen.