«Die Wollnys», «Die Geissens» und mehr: Die bekanntesten TV-Familien

«Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie»

Den etwas anderen Familienalltag präsentieren die Geissens in ihrer eigenen RTLzwei–Serie. In der mittlerweile 22. Staffel nehmen Robert Geiss (60), der durch den Verkauf eines Sportbekleidungsunternehmens reich wurde, Ehefrau Carmen Geiss (58) sowie die Töchter Shania (19) und Davina Geiss (20) die Zuschauer mit in ihr glamouröses Leben. Monaco, St. Tropez, Dubai – die Familie hat viele Destinationen, wo sie sich regelmässig aufhält. In der Sendung, die seit 2011 ausgestrahlt wird, werden zudem auch ihre Luxus–Urlaube in verschiedensten Ländern begleitet.