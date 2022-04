«Die wundersame Welt des Louis Wain»: Cumberbatch als Katzen-Künstler

Gerade noch hoffte Benedict Cumberbatch (45) als homosexueller Cowboy in «The Power of the Dog» (vergeblich) auf einen Oscar. In den Startlöchern steht derweil sein zweiter Solo-Film als Marvel-Magier «Dr. Strange», den es Anfang Mai ins «Multiverse of Madness» verschlägt. Dazwischen jedoch hat sich ein Film geschoben, der beim derzeitigen Output des «Sherlock»-Stars glatt übersehen werden könnte. Am 21. April startet das Drama «Die wundersame Welt des Louis Wain» über den gleichnamigen britischen Künstler aus dem 19. Jahrhundert. Auch darin bekommt es Cumberbatch mit Wahnsinn zu tun. Und jeder Menge Katzen.