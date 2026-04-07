Die Würfel sind gefallen: Dieser Star gewinnt «Promis unter Palmen»

Nur drei Kandidatinnen treten im letzten Spiel gegeneinander an, ein Star muss also noch gehen. Im Halbfinale wird gepokert. Die Promis müssen verdeckt Teile ihrer Gage setzen. Wer am wenigsten Geld riskiert, ist raus. Die eingesetzte Kohle wandert in den Jackpot. Gina–Lisa geht All–In. Sie opfert 25.000 Euro. Franzi, die ob ihrer angeblich im Vergleich zu den anderen niedrigeren Gage ihre Felle davonschwimmen sah, schreibt 10.000 Euro auf. Dilara, die aus dem Kerzenspiel einen finanziellen Puffer mitbringt, setzt nur 5.000. Doch Edith wollte ihre Gage nicht im grossen Stil antasten und setzte nur etwas mehr als eintausend Euro. Sie scheidet im Halbfinale aus.