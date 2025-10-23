«Die Zeit fliegt»: Ralf Schumacher gratuliert Sohn David zu Geburtstag

Zwei wichtige Menschen im Leben von David Schumacher haben dem Nachwuchs–Rennfahrer zum 24. Geburtstag mit eigenen Posts bei Instagram gratuliert. Sein Vater Ralf Schumacher (50) und seine Partnerin Vivien Keszthelyi (24), die selbst Rennfahrerin ist, richten liebevolle Zeilen an David.
«Die Zeit fliegt», schreibt Ex–Rennfahrer Ralf Schumacher zu einem gemeinsamen Bild, auf dem beide in Richtung Kamera lächeln. «Alles, alles Gute zum 24. Geburtstag, mein Schatz» steht in dem beigefügten Kommentar weiter. «Heute Abend werden wir ggf. ein Glas trinken», scherzt er zu mehreren Emojis. David stammt aus einer Beziehung von Ralf Schumacher mit seiner Ex–Frau Cora Schumacher (48).
«Jeder Moment mit dir fühlt sich wie ein Segen an»
Davids Freundin Vivien teilt auf Instagram ebenfalls ein Bild, auf dem sie mit dem Geburtstagskind zu sehen ist. Auf Englisch schwärmt die Ungarin neben Herz–Emojis: «An denjenigen, der meine Tage mit Lachen, Wärme und endloser Liebe erfüllt – alles Gute zum Geburtstag, mein Herz. Jeder Moment mit dir fühlt sich wie ein Segen an und ich bin so dankbar dafür, dass du das Leben allein dadurch schöner machst, dass du darin bist.»
David Schumacher und Vivien Keszthelyi sind bereits seit mehreren Jahren zusammen. «Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, es hat von Anfang an gepasst und passt jetzt noch immer», erzählte er 2024 im Gespräch mit RTL. Auch ist sie für ihn offenbar eine grosse Unterstützung. «Sie kümmert sich so viel im Hintergrund, Orga, Papierkram. Sie ist eine super Stütze. Auch mental, wenn es mal nicht gut läuft», sagte er dem Sender.