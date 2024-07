«Die Ziellinie»: Angelique Kerber beendet nach Olympia ihre Karriere

Kerber, die 2016 sowohl die Australian Open als auch US Open und zwei Jahre später Wimbledon gewonnen hat, erinnert sich in dem Beitrag an die vergangenen Olympia–Auftritte zurück. Die Olympischen Spiele, an denen sie teilgenommen habe, repräsentierten «verschiedene Kapitel meines Lebens als Tennisspielerin: den Aufstieg, den Gipfel... und jetzt die Ziellinie».