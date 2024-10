Die Zukunft des Reisens: Die Top-Trends für 2025

Besonders spannend an diesem Trend ist, dass viele Detour–Destinationen als Ausgangspunkte dienen, von denen aus die grossen Städte erst im Anschluss besucht werden. So lassen sich intensive Reiseerfahrungen und der Besuch bekannter Highlights clever kombinieren. Orte wie Brescia in Italien (Detour von Mailand), Fukuoka in Japan (Detour von Tokio) oder Santa Barbara in Kalifornien (Detour von Los Angeles) stehen dabei hoch im Kurs – sie sind nicht nur entspannter, sondern bieten eine neue Perspektive auf Land und Leute. Diese «Umwege» lohnen sich: Wer die touristischen Hauptrouten verlässt, entdeckt das Besondere hinter den bekannten, oft überlaufenen Urlaubszielen.