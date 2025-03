Diebesgut ist 150.000 Euro wert: Einbruch bei Kevin Kurányi

Am vergangenen Freitagabend wurde bei Kevin Kurányi (43) eingebrochen. Das berichtete der ehemalige Fussballnationalspieler jetzt der «Bild»–Zeitung. Er sei mit seiner Familie bei einer Geburtstagsfeier gewesen, als die Diebe in sein Haus in Stuttgart eindrangen. «Als ich nach Hause kam, sah ich, wie drinnen Licht brannte und wunderte mich schon.»