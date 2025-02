Diego Pooth bei «Let's Dance»: «Die grosse Bühne ist nicht meins»

Diego Pooth steht nicht gerne im Mittelpunkt

Wie wenig das Model bisher mit dem Tanzen am Hut hat, zeigen auch die Reaktionen seiner Familie und Freunde. Es könne sich «niemand aus meinem Umfeld vorstellen, dass ich vor so vielen Menschen tanzen werde – wie eben gesagt, ist das nicht mein Steckenpferd. Und sie sind gespannt, wie ich diese Challenge meistern werde und vor allem aus mir herauskomme», so Pooth. Er sei eher zurückhaltend und scheue die Aufmerksamkeit: «Die grosse Bühne ist auch nicht meins: Scheinwerfer an und alle Augen auf mich. Aber dem muss ich mich stellen, sonst habe ich keine Chance.»