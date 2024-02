Diese Band-Shirts haben die Modewelt erobert

Band–Shirts befinden sich schon lange nicht mehr nur in Kleiderschränken von wahren Musikfans. Seitdem Modeketten wie H&M und Luxus–Labels wie Gucci T–Shirts von AC/DC und Co. anbieten, kombinieren auch Fashion–Liebhaber T–Shirts mit Logos und Namen berühmter Bands zu Designer–Taschen und High Heels. Nachdem es in der Modewelt die letzten Jahre ruhiger um Band–Shirts geworden war – unter anderem war der Markt gesättigt – wurden sie mit dem Grunge–Style zuletzt wieder zum Thema, wenn auch in abgeschwächter Form.