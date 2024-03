Diese Beine! Sophia Thomalla zieht im Mini-Kleid die Blicke auf sich

Strahlend schön an der Seite von Tennis–Star Alexander Zverev (26): Zusammen mit ihrem Partner besuchte Sophia Thomalla (34) am Dienstag (5. März) in den USA das «Taste of Tennis»–Event in Kalifornien. Dort finden derzeit vom 4. bis zum 17. März 2024 die Indian Wells Open 2024 statt, an denen auch Zverev teilnimmt. Beide hatten sich für das abendliche Event in Schale geworfen: Zverev in sportlich–schickem Weiss, Thomalla in sexy Schwarz.