Diese Biker- und Lederjacken stehen hoch im Kurs

In der Übergangszeit von der kalten in die warme Jahreszeit kommen sie quasi jedes Jahr zum Einsatz: Lederjacken in sämtlichen Formen und Farben. Dieses Jahr kommt das It-Piece überwiegend oversized, used oder im angesagten Biker-Stil daher. So machen es Mode-Stars wie Hailey Bieber (26), Kendall Jenner (27) oder Elsa Hosk (34).