Diese Bücher helfen gegen Fernweh: Weltreise zum Verlieben

Weltreise mit Julie Caplin

Die Autorin Julie Caplin nimmt Leserinnen und Leser in ihren Büchern auf eine romantische Weltreise mit. Jedes Buch ihrer «Romantic Escapes»–Reihe spielt an einem anderen Ort. Mal geht es in «Das kleine Chalet in der Schweiz», mal auf «Das kleine Weingut in Frankreich» und dann in «Das kleine Café in Kopenhagen» oder in «Die kleine Bäckerei in Brooklyn». Die Bücher spielen unabhängig voneinander und erzählen die Liebesgeschichten unterschiedlicher Figuren.