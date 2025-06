«Diese Büchners»: Zweite Staffel startet am 10. Juli

«Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen» geht in die zweite Runde. Wie RTLzwei mitteilt, wird die zweite Staffel ab Donnerstag, 10. Juli, ab 21:15 Uhr gezeigt (und vorab auf RTL+). Wie in der ersten Staffel gibt es vier Folgen, in denen Danni Büchner (47) und ihre fünf Kinder begleitet werden.