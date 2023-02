Diese Ex-«GNTM»-Kandidatinnen wurden zu TV-Stars

Die Schauspielerinnen

Larissa Marolt nutzte die Teilnahme an «Germany's next Topmodel» als Sprungbrett über Reality-Formate hinaus: Sie ist mittlerweile eine gefragte Schauspielerin. Bereits in ihrer Jugend interessierte sie sich für das Theater und schloss 2013 in New York eine Schauspielausbildung erfolgreich ab. 2011 war sie in 138 Folgen der Telenovela «Anna und die Liebe» zu sehen. 2017 folgte eine Hauptrolle in der 14. Staffel der Serie «Sturm der Liebe», in der sie Ärztin Alicia Lindbergh verkörperte. Neben einigen Theaterengagements war sie von 2020 bis 2021 in der ZDF-Serie «Blutige Anfänger». 2022 durfte sie sich über Rollen in den Serien «Unter uns» und «In aller Freundschaft» freuen.