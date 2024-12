Diese Faktoren beeinflussen 2025 die Urlaubsplanung der Deutschen

Ein Blick auf das Reisejahr 2025

Die Skyscanner–Umfrage liefert spannende Einblicke in die Zukunft des Reisens: Alternative Destinationen, eine Verschiebung in die Nebensaison und ein wachsendes Interesse an unbekannteren Orten stehen im Fokus. Trotz der Herausforderungen durch den Klimawandel und wirtschaftliche Unsicherheiten bleibt die Reiselust der Deutschen ungebrochen. Laut der Umfrage möchten 83 Prozent im Jahr 2025 genauso oft oder sogar häufiger verreisen als bisher. Die Wahl des Reiseziels wird dabei vor allem von den Kosten für Unterkunft, Flug sowie Verpflegung beeinflusst.