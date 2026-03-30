Diese Fälle machten Batic und Leitmayr zu «Tatort»-Legenden

Der Fall fürs Münchner Selbstverständnis: «Die letzte Wiesn» (20. September 2015)

Es gibt aber auch Folgen, die weniger über Preise als über Atmosphäre in Erinnerung bleiben. «Die letzte Wiesn» ist so ein Fall. Ausgangspunkt sind Drogentote auf dem Münchner Oktoberfest, die Batic und Leitmayr ins überfüllte Amperbräuzelt führen. Dort häufen sich die Vergiftungsfälle, während die Kommissare im Gedränge des grössten Volksfests der Welt einem Täter auf die Spur kommen wollen. Die Folge bündelt vieles, was den Münchner «Tatort» immer wieder ausgemacht hat: die starke Verankerung in der Stadt, den Blick auf ein sehr spezifisches Milieu und das Gefühl, dass München hier nie bloss Kulisse, sondern fast immer eine eigene Figur ist. Bei der Erstausstrahlung sahen 10,6 Millionen Menschen zu.