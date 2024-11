Diese Fashion-Ikonen der 90er feiern ihr grosses Comeback

Winona Ryder

Rockige schwarze Lederjacke, Denim–Jeans, weisses T–Shirt: Winona Ryder verkörperte in den 90ern den Grunge–Look in Perfektion. Ihre Outfits waren oft minimalistisch, aber hatten auch stets etwas Rebellisches an sich. Ihre Looks waren ein Mix aus Vintage–Ästhetik und lässiger Coolness.