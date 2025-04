Diese Filme liessen bereits die Finanzwelt untergehen

«The Big Short»

Das Nachschlagewerk schlechthin, wenn es um die Finanz– und Weltwirtschaftskrise von 2007 bis 2008 geht. Die rabenschwarze Drama–Komödie von Adam McKay erklärt ebenso unterhaltsam wie schockierend, wie die geplatzte Immobilienmarkt–Blase in den USA damals zu Rezession, Arbeitsplatzabbau und Unternehmensinsolvenzen geführt hat. Zudem lockt ein Star–Ensemble um Christian Bale, Brad Pitt, Ryan Gosling und Steve Carell. Und für ein McKay–Double–Feature, in dem auch noch gezeigt wird, was passiert, wenn sich ein Tech–Multimilliardär in die US–Politik einmischt, empfiehlt sich neben «The Big Short» (2015) noch «Don't Look Up» (2021) mit Leonardo DiCaprio.