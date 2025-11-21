Diese Gäste begrüsst Florian Silbereisen bei seiner Adventsshow

Schon in wenigen Tagen lädt Florian Silbereisen (44) wieder zu seinem «Adventsfest der 100.000 Lichter». Inzwischen ist ein ganzer Schwung an prominenten Gästen enthüllt worden, die am 29. November ab 20:15 Uhr im Ersten sowie auf ORF2 gemeinsam mit dem Moderator und Entertainer die besinnliche Zeit einläuten werden.