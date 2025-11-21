Diese Gäste begrüsst Florian Silbereisen bei seiner Adventsshow

Schon in wenigen Tagen lädt Florian Silbereisen (44) wieder zu seinem «Adventsfest der 100.000 Lichter». Inzwischen ist ein ganzer Schwung an prominenten Gästen enthüllt worden, die am 29. November ab 20:15 Uhr im Ersten sowie auf ORF2 gemeinsam mit dem Moderator und Entertainer die besinnliche Zeit einläuten werden.
Viele Stammgäste der Shows von Silbereisen werden sich hierfür auch im Congress Centrum Suhl einfinden. Darunter etwa Andrea Berg, Howard Carpendale, Andy Borg, Semino Rossi sowie Ross Antony. Auch die Band Unheilig, die erst kürzlich nach jahrelanger Pause ihr Comeback feierte, ist mit dabei.
DJ Ötzi bis Lang Lang
Zu den weiteren namhaften Gästen zählen Wincent Weiss, Simone Thomalla, Ella Endlich, Stefanie Hertel, Simone Stiers, Vanessa Mai und Helmut Lotti. Zudem wird DJ Ötzi gemeinsam mit seiner Tochter Lisa–Marie auftreten und auch die Band No Angels sowie der chinesische Pianist Lang Lang wurden bestätigt.
Seit 2004 präsentiert Silbereisen «Adventsfest der 100.000 Lichter». Zu der langen Tradition der Show, die in der Regel einen Tag vor dem 1. Advent ausgestrahlt wird, gehört, dass ein Star eine Weihnachtsgeschichte vorträgt. Im vergangenen Jahr wurde diese Ehre Thomas Gottschalk (75) zuteil.