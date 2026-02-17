Diese Hit-Serie löst bei Franka Potente Albträume aus

Franka Potente hatte ihren Durchbruch im Jahr 1998 mit der Titelrolle im Actionthriller «Lola rennt» und ist seit einigen Jahren auch in den Vereinigten Staaten erfolgreich als Schauspielerin tätig. Unter anderem war sie in der Serie «American Horror Story» zu sehen. Seit 2012 ist sie mit dem Schauspieler Derek Richardson verheiratet, mit dem sie in Los Angeles lebt. Die gemeinsamen Töchter kamen 2011 und 2013 zur Welt.