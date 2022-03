Diese Inhalte bieten deutsche Sender für geflohene Ukrainer

Die Sender RTL und ntv richten sich mit dem «Ukraine Update» derweil an Erwachsene. Die Nachrichtensendung auf Ukrainisch wird ab 18. März immer montags bis freitags um 19 Uhr auf RTL.news, ntv.de sowie YouTube zu sehen sein. In der rund zehn Minuten langen Sendung wird die ukrainische Journalistin Karolina Ashion (46) die wichtigsten Updates zum Krieg zusammenfassen. «Ich will einen Beitrag leisten, dass Menschen, die hier in Deutschland Schutz suchen, erfahren, was in unserer Heimat geschieht», so Ashion.