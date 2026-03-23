Diese «jerks.»-Darsteller meldeten sich zum Skandal um Christian Ulmen

Fahri Yardim konnte «keine schnelle, eindeutige Position» einnehmen

Er habe Zeit gebraucht, da er auf zwei Ebenen, der öffentlichen und der persönlichen, berührt sei, gab der Schauspieler, der zunächst nicht auf die Vorwürfe reagiert hatte, in seinem Beitrag vom vergangenen Sonntag an. Er habe keine schnelle, eindeutige Position einnehmen können, «ohne dass etwas Wesentliches verloren gegangen wäre». Er wolle sich der Selbstkritik stellen, die eigene Perspektive als nicht abgeschlossen begreifen und die blinden Flecken mitdenken. Am Ende fügte der Schauspieler an, dass dies keine abschliessende Antwort sei. Er sehe nun klarer, dass sein Zögern selbst bereits eine Position sei und er versuche, sich diesen Folgen zu stellen.