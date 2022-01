Diese Kandidatinnen nutzten «Der Bachelor» als Karrieresprungbrett

Georgina Fleur

Georgina Fleur (31) nahm an der zweiten Staffel der Show teil. «Bachelor» Paul Janke (40) konnte sie damals allerdings nicht von sich überzeugen. Es reichte nur zu Platz fünf. Ihre offene und leicht verplante Art weckten das Interesse der TV-Sender. Sie landete schliesslich 2013 im Dschungelcamp - ihr Durchbruch als Trash-Promi. Eine Teilnahme bei «Promi Big Brother» liess sich Fleur natürlich auch nicht entgehen. 2020 war sie in der RTLzwei-Show «Kampf der Realitystars» und im RTL-Format «Sommerhaus der Stars» zu sehen. Letztere Sendung verliess sie mit ihrem Ex Kubilay Özdemir nach wenigen Tagen freiwillig, nachdem er in Streit mit einem anderen Kandidaten geraten war.