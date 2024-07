Diese Modefilme und -serien stimmen auf die Fashion Week ein

In der Netflix–Serie «Emily in Paris» begleiten Fans die US–Amerikanerin Emily (Lily Collins, 35) – stets in teuren Luxusmarken gekleidet – durch ihre Abenteuer in der Mode–Hauptstadt. In einer Pariser Marketingfirma muss sie sich mit allerlei Kulturschocks und gemeinen Arbeitskollegen herumschlagen. Auch in der Liebe warten auf die Protagonistin zahlreiche Herausforderungen. Die vierte Staffel der beliebten Serie kommt noch dieses Jahr in zwei Teilen. Teil 1 wird am 15. August 2024 auf Netflix veröffentlicht. Die zweite Hälfte von Season 4 folgt am 12. September 2024.