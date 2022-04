Diese Musiker schafften mit «DSDS» den Durchbruch

Alexander Klaws

Alexander Klaws (38) war der erste «DSDS»-Gewinner der Geschichte. Er gewann die Castingshow im Jahr 2003 mit 20 Jahren. Sein erfolgreicher Siegersong «Take Me Tonight» stammte vom ehemaligen Jury-Urgestein Dieter Bohlen (68). Heute ist der Ex-Castingstar als Schauspieler, Sänger und Musical-Darsteller erfolgreich. Nach Rollen in den Musicals «Tanz der Vampire», «Tarzan» und «Ghost - Das Musical» spielte er von Juni bis September 2019 Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Zwei Jahre lang übernahm er in der Sat.1-Telenovela «Anna und die Liebe» eine Hauptrolle. Ausserdem hat er einen «Let's Dance»-Sieg sowie den Triumph von «The Masked Singer» 2021 für sich zu verbuchen. Am 13. April tritt er im RTL-Livemusical als Jesus Christus in «Die Passion» auf. Auch privat fand Klaws sein Glück: Bei den Proben zum Musical «Tarzan» lernte er seine heutige Ehefrau Nadja Scheiwiller (36) kennen. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.