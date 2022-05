«Diese Ochsenknechts»: Reality-Serie bekommt zweite Staffel

In den Storys bestätigen Natascha (57), Wilson Gonzalez (32) sowie Cheyenne (21) und ihr Freund Nino die Nachricht auch noch mal mehr oder weniger persönlich. Nino verrät von seinem Bauernhof in der Steiermark auch noch, dass sie sich schon in den Vorbereitungen für die zweite Staffel befinden. Die Dreharbeiten beginnen demnach noch dieses Jahr.