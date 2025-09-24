«Diese Ochsenknechts»-Star Nino moderiert Realityshow «Der Promihof»

Neuer TV–Job für Nino Sifkovits (30): Der Ehemann von Reality–Star Cheyenne Ochsenknecht (25) übernimmt die Moderation der neuen Realityshow «Der Promihof», die Mitte Oktober bei RTLzwei startet.
Der österreichische Landwirt hat bereits in Dokusoaps wie «Diese Ochsenknechts» und «Unser Hof – mit Cheyenne und Nino», die seit 2022 und 2023 bei Sky laufen, TV–Erfahrung gesammelt. Nun wagt er sich erstmals ans Moderationspult. «Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Es ist mein erster Job als Moderator, und das macht es für mich natürlich besonders spannend», kommentiert Sifkovits gegenüber der «Bild»–Zeitung.
Bekannt ist er aus dem Alltag auf seinem «Chianinahof» in der Steiermark, den er gemeinsam mit Cheyenne Ochsenknecht führt. Mit der Arbeit auf dem Land kennt er sich bestens aus – umso neugieriger sei er nun auf die Promis: «Ich liebe es, Landwirt zu sein», so Sifkovits, «aber ich weiss auch aus eigener Erfahrung: Das ist kein leichter Job. Unsere Promihof–Bewohner werden auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen kommen», verspricht er schon mal.
Cheyenne Ochsenknecht verlinkte den Artikel in ihren Instagram–Storys und schrieb «proud wifey», also «stolze Ehefrau» dazu.
Viele Challenges in der Realityshow «Der Promihof»
In der Sendung ziehen rund zwei Dutzend Prominente auf einen Bauernhof im polnischen Hinterland. Wie der Sender bereits im Juni ankündigte, muss der Cast nicht nur als Gruppe harmonieren, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen sich auch «als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern».
Wie die Boulevardzeitung nun weiter meldet, gilt es etwa beim «Mätsch–Feld» wichtige Vorteile zu sichern, Geld an der «Bauer Bänk» zu verwalten und sich beim «Grossen Ausmisten» vor dem Rauswurf zu retten. Für den Sieger oder die Siegerin gibt es 100.000 Euro Preisgeld.
«Der Promihof» läuft ab dem 15. Oktober um 20:15 Uhr auf RTLzwei, vorab ist die Show bereits über RTL+ abrufbar.