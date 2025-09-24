«Diese Ochsenknechts»-Star Nino moderiert Realityshow «Der Promihof»

Bekannt ist er aus dem Alltag auf seinem «Chianinahof» in der Steiermark, den er gemeinsam mit Cheyenne Ochsenknecht führt. Mit der Arbeit auf dem Land kennt er sich bestens aus – umso neugieriger sei er nun auf die Promis: «Ich liebe es, Landwirt zu sein», so Sifkovits, «aber ich weiss auch aus eigener Erfahrung: Das ist kein leichter Job. Unsere Promihof–Bewohner werden auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen kommen», verspricht er schon mal.