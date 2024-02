«Diese Ochsenknechts»: Start von Staffel 3 ohne Jimi Blue

«Busch ist dicht» bei Natascha

Los geht es in Episode eins aber erst einmal relativ unspektakulär. Natascha Ochsenknecht renoviert ihre Wohnung. Hier lebt sie seit sieben Jahren, so lange wie noch nirgends am Stück, wie sie sagt. Dort wohnt sie erstmal allein; einen neuen Mann an ihrer Seite gibt es nicht. Obwohl gedatet wird. Sie trifft sich flüchtig mit einem «seriösen Typ, ein bisschen spiessig», wie Natascha gewohnt schnoddrig erzählt. Mehr ist nicht, auch wenn es untenrum «juckt» – doch «der Busch ist dicht».