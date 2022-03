Diese Oscar-Gewinner schreiben 2022 Geschichte

Troy Kotsur (53) brilliert in «CODA» in seiner Rolle als Familienvater. Er konnte sich gegen Kollegen wie Jesse Plemons (33, «The Power of the Dog») und J. K. Simmons (67, «Being the Ricardos») behaupten und wurde damit der erste gehörlose, männliche Darsteller, der einen Oscar für eine Nebenrolle erhielt. Es ist zudem erst das zweite Mal, dass ein gehörloser Star für sein Schauspiel ausgezeichnet wurde. Marlee Matlin (56), die neben Kotsur ebenfalls in dem Film zu sehen ist, hatte 1987 den Award als beste Hauptdarstellerin für «Gottes vergessene Kinder» erhalten.