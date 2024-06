Diese Produkte wurden durch «Die Höhle der Löwen» erfolgreich

Kinderleichte Becherküche (Staffel 3, 2016)

In ihrer Elternzeit kam Erzieherin Brigit Wenz die Idee, Kochen und Backen für Kinder leichter möglich zu machen – dank Löffelbechern in verschiedenen Grössen und Kochbüchern, die die Rezepte Bild für Bild anschaulich erklären. So ist es auch den Kleinen möglich, schon recht schnell relativ eigenständig in der Küche zu agieren.