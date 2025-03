Diese Produktionen gehen ins Rennen um den Deutschen Filmpreis

Zwei Lola–Gewinner stehen unterdessen bereits fest. Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an die Casting–Directorin Dorthe Braker (80). Als besucherstärkster Film wird «Die Schule der magischen Tiere 3» ausgezeichnet werden. Der 75. Deutsche Filmpreis geht am 9. Mai in Berlin im Theater am Potsdamer Platz über die Bühne.