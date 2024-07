Diese Promi-Frauen haben den Nachnamen ihres Ex-Mannes behalten

Die Trennung von Oliver (46) und Amira Pocher (31) beherrscht seit fast einem Jahr die Schlagzeilen. Aktuell steht der zukünftige Nachname von Pochers Noch–Ehefrau zur Diskussion. Der Comedian forderte in seinem Podcast, dass die 31–Jährige mit der Auflösung der Ehe auch seinen Nachnamen ablegt. Die Moderatorin stellt jedoch klar, dass es ihr in erster Linie um das Wohl ihrer Kinder gehe und sie den gleichen Namen tragen wolle wie sie. Damit befindet sich Amira Pocher in bester Gesellschaft, auch viele andere Promi–Damen behielten nach der Scheidung den prominenten Namen ihres Ex–Mannes.