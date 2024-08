Diese Promi-Kinder beginnen jetzt ihr Studium

Violet beginnt Berichten zufolge ein Studium an der renommierten Yale University in New Haven, Connecticut. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Bruder Fin (15) wurde die 18–Jährige am Wochenende auf dem Campus gesichtet. Bilder, die der britischen «Daily Mail» vorliegen, zeigen Ben Affleck so gelöst wie lange nicht an der Seite seiner Kinder und seiner Ex–Frau. Ihr jüngster gemeinsamer Sohn Samuel (12) war offenbar nicht dabei. Was Violet an der Elite–Universität studieren wird, ist nicht bekannt.