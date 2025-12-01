Diese Promi-Paare sah 2025 niemand kommen

Mit diesen Promi–Paaren hat niemand gerechnet: 2025 sorgten überraschende Liebesgeschichten für Schlagzeilen – von der Politik bis hinein in die internationale Entertainment–Szene.
Julia Klöckner und Jörg Pilawa
Im August tauchten die ersten Berichte über Julia Klöckner (52), CDU–Politikerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages, und dem beliebten TV–Moderator Jörg Pilawa (60) auf. Die beiden sollen sich Medienberichten zufolge in Klöckners Heimatort Guldental bei einem Fest kennengelernt haben. Demnach hätten Freunde sie einander vorgestellt.
Anfang Oktober folgte dann der erste offizielle Auftritt als Paar. Gemeinsam nahmen sie am Ökumenischen Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit in der Ludwigskirche in Saarbrücken teil. Während des Gottesdienstes sassen Klöckner und Pilawa gemeinsam in der ersten Reihe: Der Moderator direkt neben Bundeskanzler Friedrich Merz (70), Klöckner neben Elke Büdenbender (63), der Ehefrau des Bundespräsidenten Frank–Walter Steinmeier (69).
Beide äusserten sich bislang nicht öffentlich zu ihrer Beziehung. Als erste Medienberichte auftauchten, liessen sie über einen Anwalt mitteilen, dass sie ihre Privatsphäre schützen wollen.
Katherina Reiche und Karl–Theodor zu Guttenberg
Ein politisches Comeback der besonderen Art gab es in diesem Jahr von Karl–Theodor zu Guttenberg (53). Ende April wurde die Beziehung des früheren Verteidigungs– sowie Wirtschaftsministers mit der CDU–Politikerin Katherina Reiche (52) bekannt, kurz nachdem Reiche als künftige Wirtschaftsministerin unter Bundeskanzler Merz vorgestellt worden war.
Diesen Posten kennt zu Guttenberg gut: Der CSU–Mann wurde im Februar 2009 Bundesminister für Wirtschaft und Technologie – mit 37 Jahren war er der bisher jüngste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Wenige Monate später übernahm er das Verteidigungsministerium. Nach einer Plagiatsaffäre um seine Dissertation musste er sich 2011 jedoch beruflich umorientieren. Inzwischen arbeitet er als Unternehmensberater, Lobbyist, Co–Produzent und Moderator von Dokumentarfilmen.
Katherina Reiche gehörte von 1998 bis 2015 dem Bundestag an. Von 2005 bis 2009 war sie stellvertretende Chefin der Unionsfraktion, bis 2015 Staatssekretärin im Umwelt– und dann im Verkehrsministerium. Danach kehrte sie der Politik erst einmal den Rücken zu und wechselte in die Wirtschaft. Zuletzt war sie Vorstandsvorsitzende von Westenergie, einer Tochterfirma von Eon.
Seine Beziehung hält das Paar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Katy Perry und Justin Trudeau
Kaum einer glaubte wirklich an eine Romanze zwischen dem kanadischen Ex–Premierminister Justin Trudeau (53) und Pop–Sternchen Katy Perry (41). Die Verbindung schien schlichtweg zu abwegig. Doch die Gerüchteküche behielt tatsächlich Recht. Nach monatelangen Spekulationen und Paparazzi–Schnappschüssen bestätigten sie ihre Beziehung. Ende Oktober legten sie in Paris ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hin. Das Paar liess sich vor dem legendären Club «Crazy Horse» ablichten. Dort feierte Perry Medienberichten zufolge ihren 41. Geburtstag.
Erste Gerüchte um eine Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau tauchten bereits im Juli auf, nachdem sie bei einem Dinner–Date in Montreal gesichtet worden waren. Danach folgte ein Spaziergang durch den Mount Royal Park. Trudeau liess sich sogar bei einem von Perrys Konzerten in Montreal blicken. Anfang September machten dann weitere Bilder die Runde, die keinen Zweifel mehr zuliessen: Die britische Zeitung «Daily Mail» veröffentlichte Aufnahmen, die Perry und Trudeau auf einer Jacht vor der Küste von Santa Barbara zeigten – leidenschaftliche Küsse und Umarmungen inklusive.
Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus
Auch dieses Paar kam aus dem Nichts: Am Osterwochenende machten Elizabeth Hurley (60) und Billy Ray Cyrus (64) ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Das Bild, das beide auf ihren jeweiligen Accounts teilten, zeigt den amerikanischen Country–Star, wie er der britischen Schauspielerin einen Kuss auf die Wange gibt. «Happy Easter», also «Frohe Ostern», lautet der schlichte Kommentar zu dem überraschenden Pärchenbild.
Die beiden arbeiteten 2022 gemeinsam am Film «Christmas in Paradise» und fanden im Sommer 2024 zusammen. Dem Klatschportal «Page Six» verriet die britische Schauspielerin kurz darauf, dass sie und Cyrus sich «tatsächlich sehr ähnlich» seien. «Wir lieben es, viel zu lachen und wir lieben das Land. Und wir beide lieben Country–Musik und Liebesfilme. Wir haben sehr viel gemeinsam – und Cowboyboots, definitiv.»
Wenige Wochen später folgte im Mai ihr erster öffentlicher Auftritt als Paar auf dem roten Teppich – beim Eröffnungsdinner der Ausstellung «Orizzonti Rosso» in Rom.