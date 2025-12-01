Diese Promi-Paare sah 2025 niemand kommen

Erste Gerüchte um eine Romanze zwischen Katy Perry und Justin Trudeau tauchten bereits im Juli auf, nachdem sie bei einem Dinner–Date in Montreal gesichtet worden waren. Danach folgte ein Spaziergang durch den Mount Royal Park. Trudeau liess sich sogar bei einem von Perrys Konzerten in Montreal blicken. Anfang September machten dann weitere Bilder die Runde, die keinen Zweifel mehr zuliessen: Die britische Zeitung «Daily Mail» veröffentlichte Aufnahmen, die Perry und Trudeau auf einer Jacht vor der Küste von Santa Barbara zeigten – leidenschaftliche Küsse und Umarmungen inklusive.